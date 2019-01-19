РИАМО - 19 янв. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные на строительной площадке на улице Пулковская в Москве, не представляют опасности, их осмотрела группа разминирования, снаряды отправлены на полигон для дальнейшей утилизации, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.
«Девятнадцатого января в 13:04 <…> поступило сообщение, что при проведении земляных работ по адресу: шоссе Ленинградское, дом 58, строение 14, были обнаружены боеприпасы без взрывателя времен ВОВ. По уточненному адресу обнаружения: улица Пулковская, дом 3, была вызвана группа разминирования центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России», – говорится в сообщении.
После осмотра и проведения необходимых подготовительных мероприятий не представляющие опасность для населения боеприпасы времен ВОВ были вывезены на полигон для дальнейшей утилизации.
Всего на строительной площадке обнаружили восемь снарядов времен Великой Отечественной войны.
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