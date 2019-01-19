РИАМО - 19 янв. В Ленинском районе Подмосковья произошел пожар в бытовке, огнеборцы ликвидировали возгорание, в тушении пожара принимали участие семь человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Девятнадцатого января в 14:58 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, деревня Лопатино», – говорится в сообщении.

В 16:15 пожар ликвидировали. Пострадавших в результате инцидента нет.

Для тушения пожара задействовали две единицы техники, а также семь человек.