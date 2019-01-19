РИАМО - 19 янв. В городском округе Долгопрудный произошел пожар в одной из квартир, в тушении возгорания задействовано 10 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Девятнадцатого января в 15:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Долгопрудный, улица 1-я Майская, дом 17а», – говорится в сообщении.

Для ликвидации возгорания привлечено три единицы техники, а также 10 человек. Информация о пострадавших уточняется.