РИАМО - 19 янв. Руководство ФСИН России назначило ответственного за матч с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО №2 «Бутырка», сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий сообщил, что матч между футболистами и командой охранников столичного СИЗО №2 могут отменить.

«Футбольному матчу в «Бутырке» все-таки быть! По крайней мере назначен ответственный – заместитель директора (ФСИН России – ред.) Валерий Бояринев», – написала Ева Меркачева в своем Twitter-аккаунте.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Ранее Тверской суд столицы продлил арест спортсменам до 8 февраля 2019 года. Защита обжаловала постановление суда, однако Мосгорсуд жалобы адвокатов не удовлетворил.