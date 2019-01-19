РИАМО - 19 янв. Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, перенесшая сердечный приступ во Франции, рассказала о своем самочувствии, выложив видео в Instagram, сообщает в субботу Газета.ru.
Певица сообщила, что ей уже легче.
«Я постараюсь договориться со своим сердцем, со своей головой, обещаю себя беречь», – сказала Арбенина.
Кроме того, она поблагодарила всех неравнодушных людей за поддержку, добавив, что никогда этого не забудет.
Накануне певица перенесла сердечный приступ, который продолжался в течение 16 часов. Арбенину уже выписали из больницы.
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