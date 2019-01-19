РИАМО - 19 янв. Член комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Алексей Куринный выдвинул предложение списать россиянам во всех регионах невозвратные долги по примеру Чеченской Республики, сообщает в субботу Газета.ru.

По мнению депутата, прощать необходимо невозвратные долги, возникшие свыше 3 лет назад, которые уже невозможно взыскать даже в суде.

«При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет», – сказал Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат считает, что прощать невозвратные долги нужно россиянам во всех регионах, а не только в Чечне. По его словам, списать долги сразу со всех россиян легче, нежели устраивать ради этого «огромные судебные процессы».

Ранее ряд СМИ сообщал, что с жителей Чеченской Республики списали долги за газ на 9 миллиардов рублей.