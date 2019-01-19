РИАМО - 19 янв. В Подмосковье для удобства верующих организовали видеотрансляцию с популярных площадок для купания в Крещение, а у мест купания были открыты палатки с горячим чаем, сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В Московской области свыше 168 тысяч человек приняли участие в традиционных крещенских купаниях по состоянию на 14:00 субботы, для обеспечения безопасности и комфорта жителей в местах крещенских купаний задействована группировка в составе более 2 тысяч человек.

«Крещенские купания в Московской области – это традиции праздника и современный подход. Для удобства верующих всю ночь работала видеотрансляция с популярных мест купания, были открыты палатки с горячим чаем, спасатели и медики рассказывали, как окунаться правильно и безопасно», – говорится в сообщении.

Так, в Химках у каждой купели состоялись церковная служба священнослужителями химкинского благочиния и церемония водосвятия. Администрация Химок предусмотрела установку купели с теплой водой. На всех площадках для комфорта купающихся были установлены мягкие поручни, настилы с сеном во избежание скольжения, выполнена подсветка купелей, организованы передвижные бани, теплые мужские и женские раздевалки, туалеты. Были предусмотрены теплые халаты, полотенца и тапочки для тех, кто забыл их взять с собой. Праздничное настроение помогли создать арт-объекты и иллюминация.

Крещенские купели в Химках посетили 11,8 тысячи человек за ночь.

В этом году на территории Подмосковья оборудованы 222 места для купаний. Это купели при храмах и святых источниках, а также иордани на прудах и открытых водоемах. Все они оборудованы по определенному стандарту. В частности, предусмотрено наличие пунктов для переодевания и обогрева, удобного и безопасного схода в воду и дорожек для комфортного подхода людей к купелям.