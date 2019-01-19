РИАМО - 19 янв. В подмосковной Балашихе из-за неисправности печного отопления угарным газом отправилась семья из пяти человек, в том числе трое детей, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Произошло отравление угарным газом семьи из пяти человек. После осмотра в ЦРБ домой отпустили троих детей и отца детей. Жена пока находится в больнице», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительным данным, отравление произошло из-за неисправности печного отопления.