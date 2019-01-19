РИАМО - 19 янв. Выделенные полосы в столице доказали свою эффективность, благодаря им число дорожно-транспортных происшествий сократилось до 25%, а городской транспорт стал ходить регулярнее, в 2019 году в городе обустроят еще больше выделенных полос, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Выделенные полосы – мировая практика, и в Москве они показали свою эффективность. Городской транспорт стал ходить регулярнее, и до 25% снизилось количество ДТП. Ежедневно по выделенкам проезжают 3,3 миллиона пассажиров», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, в этом году в столице обустроят еще больше выделенных полос – 32 километра полос «А».

На сегодняшний день в Москве действует более 323 километров выделенных полос.