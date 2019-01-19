РИАМО - 19 янв. Пригородные поезда Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) курсируют по расписанию, движение введено в график после сбоя в субботу днем, сообщается на сайте МЖД.

В субботу днем на Горьковском направлении МЖД задерживались электрички по техническим причинам. Диспетчеры Московской железной дороги приняли оперативные меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график.

«Московская железная дорога ввела в график пригородные поезда Горьковского направления. В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию», – говорится в сообщении.

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.