РИАМО - 19 янв. Дорожные службы Московской области переведены на усиленный режим работы для ликвидации последствий снегопада, вывезено почти 24 тысячи кубометров снега, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В связи со снегопадом, начавшимся днем 17 января, дорожный комплекс Подмосковья работает в усиленном режиме. За минувшие двое суток выполнено два полных цикла очистки от снега и обработки противогололедными материалами региональной сети автодорог, протяженность которой составляет свыше 14,5 тысяч километров», – говорится в сообщении.

Кроме того, вывезено почти 24 тысячи кубометров снега.

«В настоящее время на региональных дорогах в работах задействовано свыше 650 единиц техники, в том числе 460 комбинированных дорожных машин», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

В субботу в Москве и Подмосковье облачная погода, местами небольшой снег, температура воздуха – до минус 8 градусов.

За прошедшие сутки в Московском регионе выпало до 17% месячной нормы осадков.