РИАМО - 19 янв. В субботу утром рейс Москва – Дубай совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за инцидента с пассажиром, женщина предварительно в состоянии алкогольного опьянения вела себя агрессивно, из-за чего командир судна принял решение отказать ей в полете, сообщается на сайте МВД РФ.

По прибытии наряда полиции после посадки самолета установлено, что командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в связи с плохим самочувствием пяти пассажиров.

«Во время посадки одна из пассажирок, женщина 1990 года рождения, находящаяся по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, начала вести себя агрессивно и нецензурно выражаться в адрес других пассажиров и экипажа воздушного судна. Командир принял решение отказать ей в полете», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, нарушительницу доставили в линейное отделение полиции, где в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

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