РИАМО - 19 янв. На строительной площадке в столице по улице Пулковской обнаружили восемь снарядов времен Великой Отечественной войны, место находки оцепили, сообщает в субботу РИА Новости.

«При проведении земляных работ на улице Пулковская найдены восемь предметов, похожих на снаряды войны», – говорится в сообщении.

Расстояние от места находки до ближайших жилых домов составляет 250 метров. На месте работают саперы, территорию оцепили. Предварительно известно, что строительная площадка относится к жилому комплексу «Ленинградка 58».