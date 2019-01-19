РИАМО - 19 янв. В Москве владельцами карт «Тройка» с программой лояльности «Город» стали более 200 тысяч человек, программа работает с июня 2018 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Город» – программа лояльности карты «Тройка» – работает с июня прошлого года. Владельцы карты получают бонусы и скидки в кафе, аптеках, магазинах и даже в мосметро. Количество пользователей превысило 200 тысяч, а общая сумма покупок с «Тройкой» у партнеров – больше 730 миллионов рублей», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

«Город» – это программа лояльности для держателей карт «Тройка». Чтобы получить бонусы, нужно показать карту на кассах партнеров программы. Бонусами можно получить до 30% от стоимости покупок.

Программа лояльности для владельцев карты «Тройка»>>