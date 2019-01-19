РИАМО - 19 янв. В Подмосковье появятся новые места для туристов, регион вкладывает значительные средства в рекреационные зоны и места отдыха для жителей, сообщил в субботу на встрече с экипажами подлодки и тяжелого авианесущего ракетного крейсера в Североморске губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев в субботу встретился и пообщался с личным составом атомной подводной лодки «Подмосковье» и тяжелого авианесущего ракетного крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», прибывших для прохождения службы на Северном флоте из Московской области.

«Сейчас огромное количество жителей и в новогодние праздники, и летом остаются в Подмосковье. Тем, кто знает темп столичного региона, хочется выезжать, общаться с природой, поэтому мы в Подмосковье стараемся инвестировать в рекреацию, в отдых. Мы дальше будем стараться и открывать новые места. Сегодня парки, лыжня. Будем стараться, чтобы в Подмосковье приезжало большее количество людей», - сказал Воробьев.

В Московской области реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе. В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений.

Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Московской области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.

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