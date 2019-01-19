РИАМО - 19 янв. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства жителя столицы на востоке Москвы, подозреваемый в преступлении задержан, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 18 января вблизи кафе, расположенного по Зеленому проспекту в Москве, в ходе внезапно возникшего конфликта обвиняемый нанес удар ножом в область шеи ранее не знакомому 38-летнему мужчине. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. Момент убийства попал на камеры наблюдения возле караоке-бара.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», – сказала Иванова.

Подозреваемый заключен под стражу. Мужчина недавно освободился из колонии, где отбывал срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

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