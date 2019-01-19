РИАМО - 19 янв. На востоке столицы возле одного из караоке-баров мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил своего оппонента – случайного прохожего, ранее судимый подозреваемый задержан, сообщается в WhatsApp-канале Следственного комитета РФ.

Момент убийства попал на камеры наблюдения возле караоке-бара.

«Все началось со случайного конфликта на улице, когда 45-летний подозреваемый, будучи в состоянии опьянения, задел плечом спутницу потерпевшего 38-летнего мужчины», – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали. Оказалось, что мужчина недавно освободился из колонии, где отбывал срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

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