РИАМО - 19 янв. В центре Москвы согласованное шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой завершилось возложением цветов на улице Пречистенка, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Шествие стартовало на Тверском бульваре. Участники прошли также по Никитскому и Гоголевскому бульварам.

В целях безопасности вдоль всего маршрута участников сопровождали сотрудники правоохранительных органов, дружинники, проход на начало шествия осуществляется через рамки металлоискателя.

Адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову расстреляли в центре Москвы 19 января 2009 года. По обвинению в преступлении полицейские установили и задержали неонацистов Никиту Тихонова и Евгению Хасис. По итогам расследования, суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, Хасис получила 18 лет колонии.