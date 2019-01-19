РИАМО - 19 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу встретился и пообщался с личным составом атомной подводной лодки «Подмосковье» и тяжелого авианесущего ракетного крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», прибывших для прохождения службы на Северном флоте из Московской области, передает корреспондент РИАМО.
Губернатор вручил благодарности экипажу «Кузнецова» и экипажу подлодки «Подмосковье».
«Я еще раз приветствую и благодарю своего коллегу Андрея Воробьева за то внимание, которое уделяет Московская область вооруженным силам Северного флота», - отметила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.
Встреча прошла на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий». Вместе с губернатором на встрече присутствовали Ковтун, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
В Североморске по призыву 2018 года (весна/осень) служат 80 человек из 20 муниципальных образований Подмосковья. Наибольшее число призывников: из Ногинска – 23, Балашихи – семь, Люберец и Можайска – по пять человек.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии