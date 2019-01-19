РИАМО - 19 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу встретился и пообщался с личным составом атомной подводной лодки «Подмосковье» и тяжелого авианесущего ракетного крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», прибывших для прохождения службы на Северном флоте из Московской области, передает корреспондент РИАМО.

«Хочу поприветствовать всех. Я впервые посещаю Северный флот, спасибо за гостеприимство. У нас два подшефных корабля, мы стараемся оказывать внимание, сегодня приехали вас поприветствовать. Мы гордимся нашим Северным флотом. Это посещение неслучайно. Мы постарались со своей стороны уделить внимание не только офицерам, но и детям. Привезли кое-какие подарки, мы очень рассчитываем, что и в дальнейшем Северный флот будет показывать профессионализм», - сказал Воробьев.

Губернатор вручил благодарности экипажу «Кузнецова» и экипажу подлодки «Подмосковье».

«Я еще раз приветствую и благодарю своего коллегу Андрея Воробьева за то внимание, которое уделяет Московская область вооруженным силам Северного флота», - отметила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Встреча прошла на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий». Вместе с губернатором на встрече присутствовали Ковтун, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В Североморске по призыву 2018 года (весна/осень) служат 80 человек из 20 муниципальных образований Подмосковья. Наибольшее число призывников: из Ногинска – 23, Балашихи – семь, Люберец и Можайска – по пять человек.