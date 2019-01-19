РИАМО - 19 янв. В Одинцовском районе Подмосковья начали проверку информации СМИ о том, что собаки покусали маленького мальчика в селе Сидоровское, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«В информации говорится, что несколько собак якобы сбежали из приюта-передержки и накинулись на 8-летнего мальчика в селе Сидоровское Одинцовского района. В результате одна из собак укусила ребенка за ногу», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователями устанавливаются пострадавший мальчик и его родители, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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