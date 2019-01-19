РИАМО - 19 янв. Электрички могут задерживаться на Горьковском направлении Московской железной дороги в субботу днем, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

«По техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Горьковском направлении», – говорится в сообщении.

Диспетчеры Московской железной дороги принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Пассажирам приносят извинения за временные неудобства.