РИАМО - 19 янв. Электрички могут задерживаться на Горьковском направлении Московской железной дороги в субботу днем, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.
«По техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Горьковском направлении», – говорится в сообщении.
Диспетчеры Московской железной дороги принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Пассажирам приносят извинения за временные неудобства.
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