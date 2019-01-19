РИАМО - 19 янв. В Instagram на странице яйца, установившего мировой рекорд по количеству лайков, опубликовано еще одно фото, которое уже собрало более 4,5 миллиона лайков, сообщает в субботу Газета.ru.

«На странице яйца, которое набрало рекордное количество лайков в Instagram, появилось еще одно фото. Оно было размещено в социальной сети. Изображение демонстрирует еще одно яйцо, но на этот раз с трещиной. На момент публикации новости оно уже собрало более 4,5 миллиона лайков», – говорится в сообщении.

Фотография яйца-рекордсмена в аккаунте world_record_egg была опубликована 4 января. По данным на 14 января, фото обычного куриного яйца уже набрало более 25 миллионов лайков, тем самым перегнав пост о рождении дочери американской модели Кайли Дженнер, который набрал более 18 миллионов лайков.

Автор установившего рекорд фото не раскрывает свою личность.