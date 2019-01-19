РИАМО - 19 янв. В рамках крупнейшего инвестиционного проекта столицы «Большой Сити» на его территории построят 5 миллионов квадратных метров недвижимости, там также построят и реконструируют 74 километра дорог, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Проект, известный как «Большой Сити», считается крупнейшим инвестиционным проектом столицы. На территории больше 3 тысяч гектаров планируется построить 5 миллионов квадратных метров различной недвижимости. После реорганизации бывших промзон здесь появятся жилые микрорайоны, общественные зоны и офисы», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что на территории предусмотрены новые объекты транспортной инфраструктуры, из которых что-то уже построено, и рекреации. Будут построены и реконструированы 74 километра дорог, обустроят и озеленят 24 километра набережных.

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