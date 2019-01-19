РИАМО - 19 янв. Президент РФ Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях, он окунулся в прорубь в Московской области, сообщает в субботу ТАСС.

«Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. В пресс-службе не уточнили, где конкретно глава государства погружался в иордань, отметив лишь, что президент находился в Подмосковье», – говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин на протяжении нескольких лет окунается в прорубь на Крещение.

Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.

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