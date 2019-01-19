РИАМО - 19 янв. В СНТ «Птицевод» в городском округе Ступино произошел пожар в дачном доме, огнеборцы ликвидировали возгорание, в тушении пожара приняли участие 10 спасателей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Девятнадцатого января в 03:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Ступино, СНТ «Птицевод», – говорится в сообщении.

В 12:23 ликвидировали последствия пожара. Пострадавших в результате инцидента нет.

Для борьбы с огнем задействовали три единицы техники, а также 10 человек.