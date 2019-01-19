РИАМО - 19 янв. В Московской области свыше 168 тысяч человек приняли участие в традиционных крещенских купаниях по состоянию на 14:00 субботы, для обеспечения безопасности и комфорта жителей в местах крещенских купаний задействована группировка в составе более 2 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«По состоянию на 14:00 19 января в традиционных крещенских купаниях приняло участие более 168 тысяч жителей и гостей Подмосковья. Это на 32% больше, чем в прошлом году. В 2018 году в крещенских купаниях приняли участие 127 тысяч. Чрезвычайных ситуаций во время купаний не зафиксировано», – говорится в сообщении.

В этом году на территории Подмосковья оборудовано 222 места для купаний. Это купели при храмах и святых источниках, а также иордани на прудах и открытых водоемах. Все они оборудованы по определенному стандарту. В частности, предусмотрено наличие пунктов для переодевания и обогрева, удобного и безопасного схода в воду и дорожек для комфортного подхода людей к купелям.

Кроме того, дно водоемов в районе иорданей предварительно было обследовано водолазами, которые извлекли все травмоопасные предметы. Также задействованы штатные и добровольные спасатели, сотрудники полиции и медицинский персонал.

«Для обеспечения безопасности и комфорта жителей в местах крещенских купаний задействована группировка в составе более 2 тысяч человек и 700 единиц техники. На крупных водоемах дежурят в общей сложности 20 водолазов в составе четырех маневренных водолазных групп», – отметил Пестов.

Вопросы безопасности во время проведения крещенских купаний координирует специально созданный областной оперативный штаб. Аналогичные штабы действуют во всех муниципальных образованиях региона.

Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги.