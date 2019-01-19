РИАМО - 19 янв. В районе столичных аэропортов днем в субботу поднялись сильные порывы ветра в 11 метров в секунду, температура составляет минус 6-5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Температура воздуха немного повысилась и составила от минус 5 до минус 6 градусов, на опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, в 12:00 было минус 5,3 градуса. Небо закрыли слоисто-кучевые облака, но местами появляются и просветы. В отдельных районах города идет небольшой снег», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление остается пониженным, 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха уменьшилась до 79%.

Ветер западных направлений дует со средней скоростью 2-6 метров в секунду, порывы повсеместно 8-10 метров в секунду, в районе московских аэропортов - до 11 метров в секунду.

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