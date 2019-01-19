РИАМО - 19 янв. В центре Москвы началось согласованное шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Шествие началось на Тверском бульваре. На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов. В целях обеспечения безопасности проход на начало шествия осуществляется через рамки металлоискателя.

Шествие пройдет по трем московским бульварам и завершится возложением цветов на улице Пречистенка.

Адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову расстреляли в центре Москвы 19 января 2009 года. По обвинению в преступлении полицейские установили и задержали неонацистов Никиту Тихонова и Евгению Хасис. По итогам расследования суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, Хасис получила 18 лет колонии.