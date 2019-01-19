РИАМО - 19 янв. Товарищеский матч между командой «Легенды хоккея», за которую выступает губернатор Московской области Андрей Воробьев, и командой «К-21» Северного флота завершился в Североморске, счет 5:3 в пользу «Легенд хоккея», передает корреспондент РИАМО.

У «Легенд хоккея» хет-трик оформил Валерий Каменский. Одна шайба на счету Сергея Федорова.

«Очень гостеприимные североморцы встретили нас овациями, разбираются в хоккее, здоровый азарт. Сегодня праздник, я хочу поздравить всех с Крещением. Пожелать сил, здоровья, бодрости духа, чтоб все получалось в этой жизни», - сказал Воробьев.

Тренер команды «Легенды хоккея» Александр Якушев также поделился своими впечатлениями.

«В первый раз, когда мы сюда приехали, было любопытство, сейчас мы третий раз, ближе познакомились не только с городом, с флотом нашим. Это большая гордость за нашу страну, вооруженные силы, Северный флот. Это был серьезный матч, результат матча висел на волоске, в последний момент удалось переиграть», - отметил Якушев.

В состав команды «Легенды хоккея» входят прославленные звезды советского и российского хоккея, неоднократные олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, первенств СССР и России, игроки КХЛ и НХЛ: Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Андрей Коваленко, Александр Кожевников, также известные предприниматели и общественные деятели Максим Воробьев, Дмитрий Коцюбинский и Олег Козин.

За команду «Легенды хоккея» выступает также Андрей Воробьев.

«Легенды хоккея» - московский ветеранский хоккейный клуб, образован в 2005 году. Более 10 лет команда проводит товарищеские матчи по России и ближнему зарубежью с целью поддержки и развития спорта, расширения хоккейной географии. Визитная карточка - мероприятия с легендарными хоккеистами: олимпийскими чемпионами, победителями и призерами чемпионатов мира.

«К-21» - команда штаба и управления Северного флота (дислокация – Североморск).

Товарищеский матч с командой «К-21» прошел в третий раз. Первая встреча на льду состоялась 2 декабря 2017 года. Тогда команда прославленных хоккеистов победила североморцев со счетом 12:9.

Затем 2 марта 2018 года в Североморске прошла игра с участием министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу. Матч открыл чемпионат ВМФ России по хоккею с шайбой на льду и окончился ничьей со счетом 7:7.