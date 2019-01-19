РИАМО - 19 янв. Православные верующие России в ночь с 18 на 19 января отмечали Крещение, всего в религиозных мероприятиях по всей стране приняли участие более 2,4 миллиона человек, прошло около 9,5 тысяч мероприятий, сообщается на сайте МВД РФ.

Порядок и безопасность граждан во время празднования Крещения обеспечивали в том числе сотрудники МВД России.

«В ночь с 18 на 19 января в России прошло празднование одного из главных христианских праздников Крещения Господня. Состоялось около 9,5 тысяч торжественных религиозных мероприятий, в которых приняли участие более 2,4 миллиона человек», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, для обеспечения охраны общественного порядка при проведении богослужений в храмах и местах массовых купаний было задействовано более 41 тысячи сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, а также работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований.

Нарушений общественного порядка допущено не было.

Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги.