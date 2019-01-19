РИАМО - 19 янв. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в Североморске вручил спортивную форму для хоккея, футбола, волейбола, баскетбола экипажу тяжелого авианесущего ракетного крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и экипажу большой атомной подводной лодки «Подмосковье», передает корреспондент РИАМО.

«Как сказал прославленный хоккеист Владимир Петров, спорт - это сила и мощь государства в мирное время, чем сильнее спортсмены, тем сильнее страна, а если спортсмены еще и военнослужащие, то страна сильнее вдвойне. Мы передали 20 комплектов форм каждого вида, это игровые формы хоккейная, футбольная, волейбольная», - сказал Терюшков журналистам.

Командир тяжелого авианесущего ракетного крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» Сергей Артамонов отметил, что очень трудно переоценить помощь, которая оказывается экипажу.

«С такими подарками остается только развивать хоккей, видите, как он у нас популярен на Северном флоте. И команда есть своя, теперь остается только побеждать на турнирах, побеждать и держать себя всегда в форме. Хоккей - это один из видов подготовки, входящий в боевую подготовку», - добавил Артамонов.

Кроме этого, Терюшков по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева вручил комплекты хоккейного снаряжения юным хоккеистам Североморска.

«Здесь восемь детских команд, которые увлекаются хоккеем, и для них мы по поручению губернатора передаем спортивную экипировку, это 100 пар коньков, 200 клюшек и шайбы, чтобы они имели возможность в хорошей современной экипировке играть», - уточнил Терюшков.

В субботу на Центральном стадионе главной базы Северного флота – Североморска прошла товарищеская встреча между командой «Легенды хоккея» и командой управления и штаба Северного флота «К-21». В состав команды «Легенды хоккея» входят прославленные звезды советского и российского хоккея, неоднократные олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, первенств СССР и России, игроки КХЛ и НХЛ: Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Андрей Коваленко, Александр Кожевников, также известные предприниматели и общественные деятели Максим Воробьев, Дмитрий Коцюбинский и Олег Козин.

За команду «Легенды хоккея» выступает также Андрей Воробьев.