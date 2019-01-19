РИАМО - 19 янв. Порядка 270 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в столице по состоянию на 12:00 субботы, для крещенских купаний в городе оборудованы 59 мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Места для проведения обряда крещенских купаний в столице по состоянию на 12:00 19 января посетили около 270 тысяч человек», – сказал Бирюков.

При этом в 2018 году участие в купаниях приняли 218 тысяч человек.

«За время проведения мероприятий происшествий не зафиксировано», – уточнил заммэра.

Также Бирюков напомнил, что для крещенских купаний в городе оборудованы 59 мест, на которых для обеспечения безопасности и общественного порядка было задействовано около 7,3 тысячи сотрудников комплекса городского хозяйства Москвы, полиции, префектур, спасательных и медицинских служб.

Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах и источниках. Самая главная русская народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях.