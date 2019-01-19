РИАМО - 19 янв. В районе Москвы Ростокино после снегопадов очищают 73 скатные кровли, в работах задействованы 24 бригады, сообщил журналистам первый заместитель главы управы района Ростокино по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Андрей Баранов.

«У нас в районе 73 скатные кровли, 49 из них металлические, 24 мягкие кровли. Соответственно, они чистятся чуть-чуть по-разному. На мягких кровлях, чтобы не повредить покрытие, кровельщики чистят только желоба и свесы, а скатные металлические кровли чистятся по всей площади кровельного покрытия», – сказал Баранов.

Он отметил, что в районе работают 24 бригады по четыре человека.

«Перед выходом на кровлю все проходят ежедневный инструктаж. Проверяются страховочные пояса, каски, лопаты пластмассовые специальные, чтобы не повредить покрытие. Получают специальные рупоры, рации, чтобы иметь связь с кровлей и землей. Для чего? Прежде чем приступить к работам, еще на объекте перед домом выставляется ограждение, чтобы не проходили жители. Внизу стоят тоже люди, которые сигнализируют, если идет человек», – добавил Баранов.

Он добавил, что в течение трех дней после снегопада все кровли должны быть очищены.