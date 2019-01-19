РИАМО - 19 янв. На востоке столицы, в районе Измайлово сотрудники полиции выявили притон для занятия проституцией, а также задержали 26-летнего безработного приезжего по подозрению в организации притона, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по столице.

«Оперуполномоченные УВД по Восточному округу выявили притон для занятия проституцией в районе Измайлово. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО в квартире, расположенной в одном из домов на 7-й Парковой улице, задержали 26-летнего неработающего приезжего по подозрению в организации притона для занятия проституцией», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, в квартире по подозрению в оказании услуг интимного характера за деньги задержана 34-летняя приезжая. В отношении нее составлен протокол об административном нарушении, предусмотренном статьей «Занятие проституцией».

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