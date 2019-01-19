РИАМО - 19 янв. В подмосковных Мытищах полицейские задержали мужчину – жителя Ленинградской области, который находился в федеральном розыске за совершение кражи, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками полиции МУ МВД России «Мытищинское» около одного из домов на улице Трудовая был установлен и задержан 41-летний житель поселка Разметелево Ленинградской области», – говорится в сообщении.

При проверке документов установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу.