РИАМО - 19 янв. В городском округе Истра сотрудники полиции задержали 28-летнюю уроженку Чувашской Республики по подозрению в краже мобильного телефона и денег на сумму свыше 100 тысяч рублей из дома по улице Ногина в городе Дедовске, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сообщение о краже поступило от пострадавшей. Она рассказала, что из ее дома, расположенного на улице Ногина в городе Дедовске, неизвестный похитил кошелек с денежными средствами и мобильный телефон. Сумма ущерба составила 107 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции ОМВД России по городскому округу Истра в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлена и задержана 28-летняя уроженка Чувашской Республики по подозрению в совершении кражи», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.