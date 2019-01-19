РИАМО - 19 янв. Церемония открытия товарищеской встречи между командой «Легенды хоккея» и командой управления и штаба Северного флота «К-21» прошла на Центральном стадионе главной базы Северного флота – Североморска, в матче примет участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.

В состав команды «Легенды хоккея» входят прославленные звезды советского и российского хоккея, неоднократные олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, первенств СССР и России, игроки КХЛ и НХЛ: Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Андрей Коваленко, Александр Кожевников, также известные предприниматели и общественные деятели Максим Воробьев, Дмитрий Коцюбинский и Олег Козин.

«Спасибо за теплый прием в холодное время года, мы наслышаны про гостеприимство, радушие этого великолепного города, <…> и здесь устраиваются матчи с легендами хоккея, хочу пожелать всем семьям здоровья, успехов, чтобы самые смелые мечты сбылись», - сказал Андрей Воробьев на церемонии открытия.

Командующий Краснознаменным северным флотом, адмирал Николай Евменев в свою очередь отметил, что в субботу погода позволяет проводить игру.

«Сегодня у нас присутствуют легенды хоккея, делегация Московской области, хоккеисты Северного флота», - добавил Евменев.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила всех собравшихся с праздником спорта и проведением матча.

«Уже не в первый раз североморский флот принимает такую замечательную плеяду хоккеистов, звезды хоккея сегодня у нас. Мы все в предвкушении прекрасной борьбы, прекрасной игры», - добавила Ковтун.

«Легенды хоккея» - московский ветеранский хоккейный клуб, образован в 2005 году.

Более 10 лет команда проводит товарищеские матчи по России и ближнему зарубежью с целью поддержки и развития спорта, расширения хоккейной географии.

Визитная карточка - мероприятия с легендарными хоккеистами: олимпийскими чемпионами, победителями и призерами чемпионатов мира.

«К-21» - команда штаба и управления Северного флота (дислокация – Североморск).

Товарищеский матч с командой «К-21» проходит в третий раз. Первая встреча на льду состоялась 2 декабря 2017 года. Тогда команда прославленных хоккеистов победила североморцев со счетом 12:9.

Затем 2 марта 2018 года в Североморске прошла игра с участием министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу. Матч открыл чемпионат ВМФ России по хоккею с шайбой на льду и окончился ничьей со счетом 7:7.