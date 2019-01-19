РИАМО - 19 янв. В городском округе Мытищи мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что двое злоумышленников, отказавшись платить ему за проезд, напали на него и, угрожая ножом, пытались похитить два мобильных телефона, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В итоге подозреваемых задержали, ими оказались двое мужчин 1995 и 1997 годов рождения, зарегистрированные в Чеченской Республике.

«Восемнадцатого января по данному факту СУ МУ МВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой - ред.)», – сказал собеседник агентства.