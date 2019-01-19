РИАМО - 19 янв. В городском округе Истра произошел пожар в бытовке, спасатели борются с возгоранием, задействованы две единицы техники, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Девятнадцатого января в 10:54 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, городской округ Истра, поселок Павловская слобода», – говорится в сообщении.

Для тушения пожара задействовали две единицы техники и семь человек. Информация о пострадавших уточняется.

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