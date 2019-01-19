РИАМО - 19 янв. На востоке столицы по улице Главная у подъезда одного из домов обнаружили труп безработного мужчины 1984 года рождения, позже сотрудники полиции задержали подозреваемого в его убийстве, сообщил РИАМО в субботу источник в правоохранительных органах.

Труп обнаружили по адресу: Москва, поселок Восточный, улица Главная, дом 1.

«Восемнадцатого января <…> задержан подозреваемый и изобличен в том, что 17 января в период с 18:00 до 20:03 в автомобиле Nissan Almera по адресу: Москва, поселок Восточный, улица Главная, дом 1, в ходе конфликта с пострадавшим неустановленным предметом причинил ему ранение, после чего скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».