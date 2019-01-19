РИАМО - 19 янв. На северо-востоке столицы двое злоумышленников напали на сотрудника одного из магазинов и избили его, в результате чего пострадавший скончался, сообщил РИАМО в субботу источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь с 31 декабря на 1 января, однако известно о нем стало только в субботу. Преступление произошло в магазине по адресу: Москва, улица Маломосковская, дом 27.

«В помещении магазина в ходе совершения разбойного нападения гражданин 1994 года рождения, неработающий, и гражданин 1983 года рождения, неработающий, неустановленным предметом причинили пострадавшему 1961 года рождения, контролеру торгового зала, множественные переломы костей лицевого скелета, ссадины задней поверхности левой голени, открытый перелом средней трети левой голени», – сказал собеседник агентства.

По его словам, от полученных травм пострадавший скончался.

Подозреваемых в преступлении задержали на улице Декабристов. Они находятся под арестом, добавил собеседник агентства.