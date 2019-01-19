РИАМО - 19 янв. В ночь с 18 на 19 января 11,8 тысячи жителей Химок по традиции окунулись в крещенские иордани, в мероприятии также принял участие глава Химок Дмитрий Волошин, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Зоны массовых купаний были оборудованы навигацией, предусмотрены парковочные места. По льду канала до проруби установили удобные проходы, деревянные помосты и настилы. Для всех желающих была организована работа полевой кухни с баранками, кашей и чаем с чабрецом. Желаю всем бодрости духа и легкости на душе», – сказал Волошин.

В купаниях также приняли участие представители администрации округа, Общественной палаты, различных организаций и объединений.

В этом году для омовения верующих была организована работа трех зон для массовых купаний. Крещенские купели на водоемах городского округа размещены только на специально оборудованных для этого местах. На всех площадках были установлены мягкие поручни, настилы с сеном во избежание скольжения, выполнена подсветка купелей, работали передвижные бани, установлены туалеты. Также были предусмотрены теплые халаты, тапочки и полотенца для тех, кто забыл их взять с собой.

Возле каждой купели дежурят бригады скорой медицинской помощи, спасателей, полиции и волонтеров.

Помимо этого, была организована видеотрансляция с мест купания на сайте администрации города. Праздничное настроение для жителей помогли создать арт-объекты и иллюминация. Для посетителей купелей были подготовлены подарки (иконы).

Кроме того, для удобства жителей была продлена трасса муниципального маршрута №3, который следовал до «Арены Химки». Также ночью работали троллейбусы. Окунуться в купели можно до 21:00 субботы.

Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах и источниках. Самая главная русская народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях.