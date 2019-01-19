РИАМО - 19 янв. В Подмосковье и Москве на 20 января объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за ветра его объявили на 12 часов с 09:00 20 января.

Такой же уровень опасности объявили на территории Владимирской, Рязанской, Калужской, Орловской и Белгородской областей.

В Московском регионе 20 января будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, который местами перейдет в умеренный. Ожидается гололедица. Скорость ветра ночью составит 6-11 метров в секунду, днем – 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Ночью будет минус 10-8 градусов, днем — минус 5-3.