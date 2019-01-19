|Температура
|-5˚C … -3˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|743 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
|Температура
|-4˚C … -2˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|743 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 9 м/с
|Температура
|-9˚C … -7˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|746 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
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