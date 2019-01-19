РИАМО - 19 янв. В Московском международном доме музыки балерина, прима королевского театра в Лондоне «Ковент-Гарден» Наталья Осипова представит новый танцевальный проект «Легкое дыхание», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В Москве состоится премьера, после которой выступления пройдут в США в рамках гастрольного тура. В программу вошли постановки ведущих хореографов современного балета. Показы пройдут 28 и 29 января в 20:00.

«Наталья Осипова исполняла партии Китри, Жизели, Одетты и Одилии, выступала в классических балетах на сценах лучших театров мира. Последние пять лет сотрудничает с ведущими хореографами современного балета – Артуром Питой, Роем Ассафом, Сири Лабри Шеркубаи и другими. Любимые постановки балерины, созданные ими, и будут представлены в рамках проекта «Легкое дыхание», – говорится в сообщении.

Так, в программу вошла «Факада» Артура Питы – гротескная сказка о мстительной невесте, убивающей неверного жениха. Кроме того, зрители увидят дуэт из балета «Дикие лебеди» австралийского хореографа Мэрил Танкард по одноименной сказке Андерсена и Qutb Сири Ларби Шеркубаи.

Помимо этого, состоится мировая премьера номера, поставленного специально для Натальи Осиповой и ее партнера Джейсона Киттельбергера.