РИАМО - 19 янв. В Одинцовском районе Подмосковья, в Голицыне произошел пожар в бане, спасатели борются с возгоранием, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Девятнадцатого января 07:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок НИИ Радио, дом 204», – говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлекли девять единиц техники, 27 человек, в том числе от МЧС четыре единицы техники, 12 человек.

Дальнейшая информация уточняется.