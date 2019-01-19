РИАМО - 19 янв. На части улицы Свободы в столице, где ранее было перекрыто движение из-за дорожно-транспортного происшествия, движение в обе стороны восстановлено в полном объеме, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГИБДД по столице.

«В 9:50 и для общественного транспорта, и для личного транспорта в полном объеме в обе стороны движение восстановлено», - сказал собеседник агентства.

В субботу утром часть улицы Свободы в столице перекрыли из-за дорожно-транспортного происшествия, движение было ограничено на участке от дома 30 до улицы Фабрициуса. Здесь произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате инцидента один человек погиб и еще один пострадал.