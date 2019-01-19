РИАМО - 19 янв. В центре Москвы в районе Хамовники неизвестный прокрался в одну из квартир и похитил из сейфа деньги и ювелирные изделия на общую сумму 7,5 миллионов рублей, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 15:00 3 января до 22:30 17 января неизвестный неустановленным способом проник в квартиру по адресу: Москва, Коробейников переулок, где из сейфа совершил кражу принадлежащих пострадавшему 1,5 миллионов рублей и ювелирных изделий, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, общий материальный ущерб составил 7,5 миллионов рублей. Следователь СО МВД проводит проверку.

По информации ряда СМИ, эта квартира принадлежит бывшему губернатору Приморского края Сергею Дарькину.