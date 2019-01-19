РИАМО - 19 янв. В дачном доме в Волоколамском муниципальном районе Подмосковья произошел пожар, спасатели борются с возгоранием, привлечено две единицы техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Девятнадцатого января в 08:08 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, Волоколамский муниципальный район, СНТ «Искона», – говорится в сообщении.

В тушении пожара принимают участие семь человек и две единицы техники. Информация о пострадавших уточняется.