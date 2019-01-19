РИАМО - 19 янв. В подмосковном Клину за минувшие сутки выпало 7 миллиметров осадков, что составляет около 17% от месячной нормы января, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Семь миллиметров осадков выпало в Клину», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до 3 миллиметров осадков выпало в Москве. Месячная норма осадков для января составляет 42 миллиметра.

В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 8 градусов. Атмосферное давление повысится и составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность будет около 80%. Ветер западных румбов подует со скоростью 5–10 метров в секунду.

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